Jonge asielzoekers brengen winter door in vakantiepark bij Heino

Ongeveer 130 minderjarige asielzoekers brengen de winter door in een vakantiepark in de buurt van Heino in Overijssel. Van 1 november tot 1 maart is Summercamp Heino beschikbaar voor de tieners. Het vakantieterrein was afgelopen winter ook een tijdelijke opvanglocatie.

Het park ligt op een steenworp afstand van het station van Heino, maar valt onder de gemeente Olst-Wijhe. De burgemeester daarvan, Yvonne van Mastrigt, zegt in een verklaring: “De meeste gevluchte kinderen en jongeren mogen hier blijven en willen iets maken van hun leven. Ze willen de taal leren, naar school, een bestaan opbouwen. Dat vraagt wat van ons als samenleving, en dat start met voldoende en geschikte opvang. Ze moeten zich veilig weten en thuis voelen. Deze tijdelijk opvang draagt hieraan bij.”