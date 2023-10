Korpschef: houd emoties over situatie Israël onder controle

“Houd de emoties onder controle”, roept Henk van Essen, korpschef van de Nationale Politie, op naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij ziet dat in Nederland de emoties toenemen, zei hij in het radioprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1. De politie is volgens Van Essen onder meer alert bij demonstraties die donderdag en zondag staan gepland in Amsterdam.

De politie gaat momenteel de wijken in om gesprekken te voeren en ervoor te zorgen dat in Nederland de emoties niet uit de hand lopen, vertelde de korpschef. “We houden rekening met allerlei demonstraties, waar allerlei sympathieën uitkomen. Daar zullen we bij zijn om dat te faciliteren, dat doen we altijd bij demonstraties, en te begrenzen waar men te ver gaat. Als het antisemitisch wordt, dan zullen we daar grenzen moeten trekken.”

Van Essen zei de emoties over het conflict te begrijpen, maar benadrukte: “Besef dat we het hier in Nederland met elkaar moeten doen en dat we hier in Nederland een vredige samenleving hebben.”

Donderdagmiddag om 17.00 uur is er een manifestatie op de Dam, waarbij betogers hun steun betuigen aan Israël. Zondag is er een pro-Palestinamars in de hoofdstad.