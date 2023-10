Nederland blijft repatriëringsvluchten Israël uitvoeren

Nederland blijft repatriëringsvluchten vanuit Israël uitvoeren “zolang als nodig is en zolang de veiligheidssituatie in Israël dit toestaat”. Dat hebben de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

De aangekondigde tweede Nederlandse repatriëringsvlucht vanuit Israël vertrekt donderdag in de loop van de dag van Keulen in Duitsland naar Israël om gestrande Nederlanders op te halen. De verwachting is dat het toestel in de loop van donderdagavond in Eindhoven landt.

De vlucht wordt uitgevoerd met een vliegtuig van Defensie, werd woensdagavond bekend. Aanvankelijk zou KLM de vlucht verzorgen, maar de luchtvaartmaatschappij trok zich om veiligheidsredenen terug. Hoeveel Nederlanders met de tweede repatriëringsvlucht meegaan, is nog niet bekendgemaakt.

Woensdagavond kwam op de militaire vliegbasis in Eindhoven al een eerste vlucht aan met Nederlanders uit Israël. In het legertoestel zaten 199 mensen, onder wie middelbare scholieren, studenten en docenten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlandse reizigers die Israël willen verlaten op om zich bij het departement aan te melden voor een vertrekmogelijkheid. Mensen die op een andere manier het land uit kunnen reizen, moeten dat doen, aldus het ministerie. “De veiligheidssituatie kan snel verslechteren. Wacht niet op een repatriëringsvlucht van de overheid.”