Palestijnse organisatie: Israëlische vlag op stadhuis is pijnlijk

De Palestijnse belangenorganisatie Diensten- en Onderzoekscentrum Palestina (DocP) noemt de Israëlische vlaggen die gehesen zijn op stadhuizen in het hele land “pijnlijk”. DocP is een van de organisatoren van de pro-Palestina-mars door het Amsterdamse centrum aankomende zondag. “We betreuren uiteraard alle doden en gewonden die er momenteel aan beide zijden vallen. Maar in de media en bij de regering ontbreekt zo vaak de context. De Palestijnen stellen al jaren dat er sprake is van een apartheidsstaat in Israël. En wij hijsen hier de Israëlische vlag op het Amsterdamse stadhuis. Dat is zo pijnlijk. Dat is zo partij kiezen”, aldus Nicole Hollenberg, voorzitter van DocP.

Internationale mensenrechtenorganisaties, zoals Amnesty International en Human Rights Watch, hebben eerder onderschreven dat Israël zich schuldig maakt aan apartheid, het systeem waardoor een of meer raciale groepen systematisch onderdrukt worden. “De Nederlandse overheid gaat daar gewoon aan voorbij, bijna de hele internationale gemeenschap gaat daar aan voorbij. Politici buitelen nu over elkaar heen om het geweld te veroordelen en om wederom hun onvoorwaardelijke steun aan Israël te betuigen. Het is pijnlijk en verdrietig dat de hele internationale gemeenschap zo de steun uitspreekt voor een apartheidsstaat”, aldus Hollenberg.

DocP bestaat sinds 2012 om de beweging Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) in Nederland te ondersteunen. BDS is een in 2005 door Palestijnen opgerichte en geleide beweging die oproept tot een boycot van de Israëlische overheid en bedrijven. De boycotters stelt drie eisen: het einde van de bezetting van Palestijns gebied, gelijke rechten voor alle inwoners van Israël en erkenning van het recht op terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen. “Deze eisen zijn alle drie vervat in het internationaal recht. Bovendien zijn de eisen gericht aan de Israëlische overheid en stellen we niet het hele Joodse volk verantwoordelijk. Er is dan ook geen sprake van antisemitisme, terwijl we dat verwijt wel steeds om onze oren krijgen”, zegt Hollenberg.

Hollenberg hoopt zondag op een “waardige demonstratie”, waarbij de focus ligt op het internationale recht en de rol van de Nederlands overheid. “Wij willen aandacht voor een gebied zo groot als Texel, waar mensen nu als ratten in de val zitten en nergens heen kunnen. Op zondag staan wij samen voor Palestina. Voor een einde aan het geweld en de rechteloosheid, voor vrede en veiligheid.”