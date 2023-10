Door een steekincident in het Gelderse Zutphen is woensdagavond een persoon overleden. Een tweede slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zwaar diens verwondingen zijn. Het incident vond rond 21.30 uur plaats in de omgeving van de Gerard Doustraat.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.