Politie zoekt naar roker in 20 jaar oude zaak

De politie is op zoek naar een man die twintig jaar geleden een shagje heeft gerookt in de woning van kastelein Fokko Werkman in het Friese dorp Haule. Werkman is door geweld om het leven gebracht. De politie vermoedt dat de roker kort voor de dood van Werkman in de woning achter het café is geweest. Het coldcaseteam van de politie Noord-Nederland heeft de zaak donderdag heropend.

Op zondag 12 oktober 2003 werd het lichaam van Fokko Werkman in de woning achter café De Turfsteker gevonden. Sporenonderzoek leverde onder meer de sigarettenpeuk op. Door DNA-onderzoek is vastgesteld dat het shagje is gerookt door een man en dat dat niet Werkman zelf was. Maar ondanks uitgebreid onderzoek en aandacht in verschillende tv-programma’s is de roker nooit gevonden. De zaak is ook nooit opgelost.

Volgens de politie mist de familie van de caféhouder de man nog elke dag. Het motief voor zijn dood is onbekend. Wie meer informatie heeft kan desnoods anoniem met de politie bellen.