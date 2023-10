Premier Rutte bij herdenking opstand kamp Sobibór in Polen

Demissionair minister-president Mark Rutte is donderdag, samen met minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in Polen aanwezig bij de jaarlijkse herdenking van de opstand in vernietigingskamp Sobibór in 1943. De premier houdt tijdens de herdenking in Sobibór een toespraak en legt een krans.

Dit jaar vormt de herdenking van de opstand, die tachtig jaar geleden plaatsvond, ook het sluitstuk van de herinrichting van het herdenkingscentrum Sobibór. Samen met Polen, Slowakije en Israël heeft Nederland gewerkt aan het opnieuw inrichten van deze gedenkplaats.

Na afloop spreken de bewindspersonen met nabestaanden. Ook krijgen ze een rondleiding over de hernieuwde gedenkplaats en bezoeken ze de expositie in het museum.