Provincie Utrecht raadpleegt inwoners over windenergie

De provincie Utrecht doet onderzoek naar geschikte locaties voor windmolens en betrekt daar ook de inwoners bij. In een online-enquête vraagt de provincie bewoners onder meer welke onderwerpen moeten worden meegenomen bij het maken van keuzes voor locaties, zoals de afstand tot plekken waar mensen wonen.

De raadpleging loopt tot en met zondag 29 oktober. Inwoners uit de provincie Utrecht en uit gemeenten rond de provincie kunnen meedoen.

Na de raadpleging organiseert de provincie een burgerforum. Dat is een groep inwoners die de politiek gaat adviseren of helpt te beslissen over windenergie. Utrecht wil een groep van honderd inwoners samenstellen voor het forum. Als meer mensen zich aanmelden, volgt een loting. “De belangrijkste punten die naar voren komen uit het burgerforum zullen zwaar meewegen als er besluiten genomen worden”, stelt de provincie.