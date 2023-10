Raad van State pleit voor vaste verkenner kabinetsformatie

Er zou een vaste verkenner moeten komen in de formatiefase direct na de verkiezingen voor de Tweede Kamer, staat in een advies van de Raad van State. De vice-president van de Raad van State lijkt hiervoor het meest geschikt, aldus het belangrijke adviesorgaan van de regering. Het is opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer.

Volgens de Raad van State moet de verkenner niet meer een persoon zijn, maar “een ‘vaste’ functionaris (een bestaand publiek ambt)”. Daarbij kijkt de raad vooral naar ambten die in het verleden ook al bij de formatie waren betrokken. Dan komen vooral de voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer en de vice-president van de Raad van State in aanmerking.

De voorzitters van het parlement leveren mogelijk niet de stabiele variant op waar de Tweede Kamer naar op zoek is, aldus het advies. De vicepresident staat op wat meer afstand van de dagelijkse politiek en adviseert het parlement. Maar ook bij deze keuze kan “een zekere politieke gevoeligheid niet worden uitgesloten”, aldus de raad.

“Een goed verloop van de verkenningsfase vraagt om een aantal duidelijke spelregels”, staat verder in het advies. Die ontbreken momenteel. De verkenning na de laatste verkiezingen twee jaar geleden eindigde in chaos. De oorzaak waren gefotografeerde aantekeningen van toenmalig verkenner Kajsa Ollongren. Daarin werd verwezen naar een ‘functie elders’ voor Pieter Omtzigt.

De verkenner of verkenners gaan aan de slag na de verkiezingen voor een periode van minimaal twee en maximaal drie weken. Ze worden door de Tweede Kamer aangewezen. Vaak betrof het een (oud-)minister. De verkenner of verkenners vragen aan de fractieleiders van de Tweede Kamer wat voor kabinet er moet komen. Daarna brengen zij verslag uit aan de Kamer.