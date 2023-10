Reisorganisaties: alle Nederlandse reizigers terug uit Israël

Alle Nederlanders die via een reisorganisatie in Israël waren, zijn weer terug in Nederland, meldden de reisbranchevereniging ANVR en Israël Idoed Reizen donderdag. Israël Idoed Reizen had woensdag nog ongeveer honderd mensen in Israël zitten. Zij zijn allemaal teruggevlogen vanuit Tel Aviv met het militaire vliegtuig, zegt directeur Jo le Poole.

Woensdagavond landde de eerste repatriëringsvlucht met een toestel van defensie op het vliegveld in Eindhoven. In het toestel zaten 199 passagiers terwijl er plaats was voor 267. Er konden minder mensen mee omdat in Tel Aviv niet kon worden getankt en het vliegtuig daarom minder gewicht kon vervoeren, meldde een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Le Poole zegt dat het lagere passagiersaantal hem tegenviel. “Er hadden nog zo’n zeventig mensen in gekund.”

Eerder kwamen Nederlanders die via andere reisorganisaties hadden geboekt al terug in Nederland. Zo meldde Djoser woensdag dat de laatste twee groepen weer in Nederland waren. Middenoostenreizen haalde zelf mensen weg uit Israël.