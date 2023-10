Rutte: herdenking Sobibor tegen alarmerende achtergrond

Deze herdenking van de opstand in vernietigingskamp Sobibor in 1943 vindt plaats tegen “een tragische en alarmerende achtergrond”, zei demissionair premier Mark Rutte in zijn herdenkingstoespraak. Het was de tachtigste keer dat de opstand in het kamp dat in het oosten van Polen lag, werd herdacht.

Hij verwees ernaar dat minder dan een week geleden de “ongekende terroristische aanval” van Hamas op Israël plaatsvond. “Vandaag gaat ons hart uit naar al die onschuldige slachtoffers en hun geliefden.”

Een derde van alle Nederlandse Joden die werden vermoord tijdens de Holocaust kwam om in Sobibor. Het gaat om 34.000 mannen, vrouwen en kinderen. “Sobibor is een inktzwart hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog”, aldus de premier.

Hij waarschuwde dat antisemitisme, racisme en uitsluiting nog niet zijn verdwenen. We hoeven volgens hem slechts naar Oekraïne te kijken om te zien waar “moreel bankroet en honger naar macht” toe kan leiden. “Door hier te zijn geven we een duidelijke boodschap af. We zullen niet toestaan dat het kwaad overwint.”