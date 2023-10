Schreinemacher: meer hulp aan Palestijnen zit er dit jaar niet in

De Palestijnen kunnen voorlopig niet op extra humanitaire hulp van Nederland rekenen. Eerder deze week kondigde demissionair minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) aan dat alle bestaande hulp wordt voortgezet. Maar daar nog een bedrag bovenop doneren zit er volgens haar dit jaar niet in.

Een groot deel van mijn begroting gaat al naar asielopvang in Nederland, zegt ze in de marge van de jaarvergadering van de Wereldbank in Marrakech. “Ik heb vorige maand nog 5 miljoen euro kunnen vrijmaken voor humanitaire hulp aan Marokko. Verder is alles aan het begin van het jaar al verdeeld.”

De UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen, riep de internationale gemeenschap deze week op om 104 miljoen dollar te doneren voor dringende hulp aan de Gazastrook. Gaza wordt gebombardeerd door Israël na de aanval van Hamas. Israël heeft ook een volledige blokkade van Gaza afgekondigd. Israël wil dat pas opheffen als Hamas Israëlische gijzelaars vrijlaat.

Met de hulp aan de Palestijnen is dit jaar niettemin al 51 miljoen euro gemoeid. Het geld gaat naar projecten van onder meer VN en hulporganisaties. Meer geld voor hulp heeft daar voorlopig ook weinig zin, voegt Schreinemacher toe. “Organisaties moeten het wel kunnen wegzetten. Spullen moeten daar wel terecht kunnen komen bij de mensen die het nodig hebben. Dat is nu heel lastig.”

Begin 2024 is het volgens de minister wel weer interessant om te kijken of er meer hulp geboden kan worden aan de Palestijnen. Ze benadrukt dat Nederlands veroordeling van de “terroristische aanval” van Hamas op Israël de humanitaire hulp in het gebied niet in de weg staat.