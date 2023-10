De politie in Utrecht heeft donderdagavond rond 19.00 uur de Jan Wolkerssingel in de wijk Leidsche Rijn uit voorzorg afgezet omdat er een auto is aangetroffen met daarin mogelijk explosief materiaal.

De bestuurder van de auto is aangehouden. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie komt onderzoek doen, meldt de politie.