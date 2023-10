Tweede verdachte opgepakt voor belaging met machetes in Den Haag

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een incident waarbij een jongen belaagd werd door twee mannen met machetes. Dat gebeurde op 24 juli rond 21.30 uur bij station Hollands Spoor in Den Haag. De tweede verdachte is een 18-jarige man uit Rijswijk. Hij kon woensdag worden aangehouden nadat beelden van het incident waren vertoond in het regionale opsporingsprogramma Team West. Eerder was al een verdachte uit Voorburg aangehouden.

De twee zouden het slachtoffer belaagd hebben nadat hij uit de tram was gestapt. Daarbij trokken de verdachten beiden een machete uit hun broekspijp en zwaaiden daarmee in de richting van het slachtoffer. Die kon de messen ontwijken en rende vervolgens weg. De messen zijn later teruggevonden in een prullenbak bij het station.