Veroordeelden drugsorganisatie Piet S. moeten meteen de cel in

De personen die zijn veroordeeld omdat zij volgens de rechtbank in Den Haag een rol speelden in de drugs- en witwasorganisatie van Piet S., moeten onmiddellijk de cel in. Dit maakte de rechtbank duidelijk, toen straffen variërend van zes maanden tot twaalf jaar werden uitgedeeld aan hen. Overigens leek een enkeling daarop voorbereid, gezien hij een weekendtas had meegenomen.

De rechtbank was duidelijk in de vonnissen: Piet S. was de leider van een criminele drugsorganisatie, die drugslijnen over de hele wereld opzette. “Van Rusland en Australië tot Engeland en Paraguay.” Onder meer 4600 kilo cocaïne en 11.000 kilo hasj zouden zijn verscheept.

Na Piet S. (67), die zeventien jaar cel kreeg, was een van de hoogste straffen voor Simon S. Hij wordt door de rechtbank gezien als de leider van een subgroep binnen de organisatie van Piet S., die zich bezighield met de productie van synthetische drugs en de invoer van de grondstoffen hiervoor. Dit leverde hem een celstraf van twaalf jaar op.

Gijs van T., die eerder is veroordeeld, werd op zijn beurt gezien als de man die bijvoorbeeld aan Piet S. via zijn contacten kon laten weten of een drugstransport wel mogelijk was. “Hij wil niet uit de drugswereld stappen. Zodra hij vrijkomt, start hij weer”, merkte de rechter over hem op. Vonnis: negen jaar en drie maanden.

Uiteindelijk zijn meer dan twintig mensen uit de kring rondom Piet S. veroordeeld tot celstraffen. Die lagen in meerdere gevallen hoger dan de eisen van het Openbaar Ministerie. Het werd de organisatie van S. kwalijk genomen dat er in luxe werd geleefd door hen, terwijl andere mensen in de maatschappij hard werken en proberen daarvan rond te komen.

Het overgrote deel van de verdachten was eerder al vrijgelaten, in afwachting van de uitspraak. Zij moeten dus meteen de cel in. Dit zorgde voor emotie op de publieke tribune, waar hun familieleden en vrienden zaten. Er werd nog over en weer gezwaaid.