Voorzitter Nederlandse Politiebond Jan Struijs met pensioen

Jan Struijs, de voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), gaat vanaf 1 december met pensioen. Nine Kooiman wordt voorgedragen als waarnemend voorzitter. Zij is nu bondssecretaris bij de NPB.

Struijs werd in 2016 tijdens een ledencongres benoemd als voorzitter. Hij had toen een politieloopbaan van ruim 36 jaar achter de rug. Hij is 7,5 jaar voorzitter geweest van de NPB.

Het waarnemend voorzitterschap zal duren tot de leden zich hebben uitgesproken over het voorstel om de NPB met drie andere politiebonden te laten opgaan in één nieuwe politievakorganisatie. Er wordt gewerkt aan een plan daarvoor.