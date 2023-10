Vrijdag weer twee Nederlandse repatriëringsvluchten vanuit Israël

Vrijdag worden opnieuw Nederlanders in Israël opgehaald met een repatriëringsvlucht. Er staan twee vluchten gepland, laat minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken weten.

De Nederlandse ambassade in Israël meldt in een bericht aan Nederlanders in het land dat de repatriëringsvlucht van donderdag vol is. Nederlanders die zich hebben aangemeld bij de ambassade worden “zo spoedig mogelijk” gebeld met informatie over de volgende vluchten, staat in het bericht.

Om hoeveel mensen het gaat, is niet duidelijk. Het ministerie wil niet zeggen hoeveel Nederlanders zich hebben aangemeld bij het informatiepunt van Buitenlandse Zaken en hoeveel mensen terug naar Nederland willen. Volgens een woordvoerder is dat cijfer voortdurend in beweging en willen niet alle Nederlanders die zich bij het ministerie melden daadwerkelijk mee op een vlucht. Woensdag hadden zich ongeveer vijfhonderd mensen bij Buitenlandse Zaken gemeld.

Woensdagavond kwam op de militaire vliegbasis in Eindhoven al een eerste vlucht aan met Nederlanders uit Israël. In het legertoestel zaten 199 mensen. Donderdag rond 12.45 uur vertrok een tweede defensietoestel vanuit Keulen naar Tel Aviv. Naar verwachting keert dat vliegtuig donderdagavond terug in Eindhoven met Nederlanders aan boord.