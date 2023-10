Weer stapt een JA21-lid in waterschap over naar BBB

Weer stapt een lid van JA21 over naar BBB. In het Hoogheemraadschap van Delfland heeft Leendert Verheij besloten om aan te sluiten bij de fractie van BBB, die daardoor nu uit vijf personen bestaat en zo de grootste partij in Delfland is geworden. Verheij was de enige vertegenwoordiger van JA21 in het algemeen bestuur van Delfland.

JA21 zat net als BBB in de coalitie, maar had geen hoogheemraad (lid van het dagelijks bestuur). Volgens Verheij heeft de samenwerking geleid tot “het besef” dat hij het waterschap “constructiever en doeltreffender” kan helpen door zich aan te sluiten bij de “geestverwanten” van de BBB.

Een vergelijkbaar verhaal klonk onlangs ook in het Hoogheemraadschap van Rijnland, waar drie leden van JA21 overstapten naar BBB. Zij ontbonden hun fractie en besloten hun lidmaatschap van de partij op te zeggen, uit onvrede over de gang van zaken. Ook in Rijnland maakte JA21 deel uit van de coalitie, zonder echter een afvaardiging te hebben in het dagelijks bestuur.

Het rommelt al een tijdje bij JA21 en dat heeft geleid tot het vertrek van heel wat leden. In de Tweede Kamer verruilden Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink vorige maand JA21 voor BBB. Zij sloten zich aan bij Caroline van der Plas, net als Lilian Helder, die de PVV verliet. In de Provinciale Staten van Utrecht zetten de twee leden van JA21 samen met enkele PVV’ers de nieuwe partij UtrechtNu! op. JA21 heeft nu geen Statenleden meer in Utrecht.