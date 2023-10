Wrakingsverzoek advocaten Taghi openbaar behandeld op 1 november

De wrakingskamer zal op 1 november in een openbare zitting in de rechtbank Amsterdam het wrakingsverzoek van de advocaten van Ridouan Taghi behandelen. De advocaten zeggen geen vertrouwen meer te hebben in de rechters in het omvangrijke Marengo-proces.

Taghi’s advocaten wraakten vorige week de rechters nadat die een verzoek hadden afgewezen om commando Sil A. te horen als getuige. Commando A. had eerder verklaard dat hij een aantal jaar geleden was benaderd met de vraag of hij Taghi, die toen nog voortvluchtig was, kon ‘neutraliseren’. Dat is een eufemisme voor doodschieten. Door hem niet te willen horen, hebben de rechters volgens Taghi’s advocaten “de schijn van vooringenomenheid gewekt”.

Daarna hebben zij nog een aanvullend wrakingsverzoek ingediend omdat de rechters de verdediging niet meer de kans hebben gegeven iets over de hechtenis van Taghi te zeggen. Dat had wel gemoeten, menen zij. “Het is een uitglijder die de rechter niet mag maken, ook niet uit chagrijn over het eerste wrakingsverzoek.”

Andere rechters moeten zich nu over deze verzoeken buigen en beslissen of er inderdaad nieuwe rechters moeten komen of dat de zaak hervat kan worden.

Marengo loopt al jaren, de rechters zijn al meerdere keren gewraakt, alle keren tevergeefs. De uitspraak staat gepland op 27 februari volgend jaar.