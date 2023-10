Zuid-Holland kijkt naar asielopvang lege kantoren en schepen

Om op korte termijn meer opvangplekken voor asielzoekers te realiseren, kijkt de provincie Zuid-Holland nadrukkelijk naar leegstaande kantoorpanden en schepen. Jaap Smit, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, ziet dat als opties om te kunnen voldoen aan het dringende verzoek van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) om nog dit jaar 1550 asielopvangplekken te regelen in de provincie.

“In Zuid-Holland zijn wij doordrongen van de noodzaak voor meer asielopvangplekken”, zegt de woordvoerder van Smit, die als voorzitter van de provinciale regietafel deze week de brief van Van der Burg besprak met de gemeenten. “Om aan de oproep van de staatssecretaris gevolg te geven, heeft de commissaris met de bestuurders afgesproken om verdere versnelling aan te brengen in het gereedmaken van locaties die we op het oog hebben. Hij heeft in het bijzonder verzocht actief te kijken naar het afmeren van schepen en te kijken naar de mogelijkheden voor leegstaande kantoorpanden. Ook het uitbreiden van bestaande asielopvanglocaties wordt door de gemeenten onderzocht. We moeten met elkaar creatief en daadkrachtig zijn om de woningbouw te versnellen en zo asielopvangplekken en doorstroom te realiseren.”

Van der Burg deed eind vorige week per brief een dringende oproep aan provincies en gemeenten om nog dit jaar 8400 opvangplekken te regelen. Van der Burg noemde specifiek drie provincies die volgens hem achterblijven met de opvang van asielzoekers. De staatssecretaris wil van Zuid-Holland 1550 plekken hebben en van zowel Noord-Holland als Noord-Brabant 1400 plekken. Aan de overige negen provincies vraagt hij elk 450 plekken.

Zuid-Holland, met 3,8 miljoen inwoners de meest bevolkte provincie van Nederland, worstelt met de opvangeisen. Het is de bedoeling dat de Zuid-Hollandse gemeenten zo’n 20.000 structurele opvangplekken regelen, maar dat is volgens Smit niet realistisch, mede vanwege de woningnood in zijn provincie. “We moeten de komende jaren ook 235.000 huizen bouwen”, zei de commissaris onlangs. “Aan de provinciale regietafel zet ik me in om te proberen voor elkaar te krijgen wat op ons afkomt. Maar ik heb wel een winstwaarschuwing gegeven aan de staatssecretaris.”