26 partijen mogen meedoen aan Kamerverkiezingen

Van de 29 partijen die maandag een kandidatenlijst hadden ingeleverd voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november komen 26 partijen op het stembiljet te staan. Hun aanmeldingen zijn vrijdag goedgekeurd door de Kiesraad.

Jezus Leeft, de Partij voor de Ontwikkeling en een blanco lijst van Geert Sterenborg zijn afgewezen. Ze kregen niet genoeg ondersteuningsverklaringen. Zes andere partijen mogen niet in alle twintig kieskringen meedoen.

De VVD was de grootste partij bij de verkiezingen van 2021 en staat daarom als eerste op het stembiljet. D66 is tweede, GroenLinks-PvdA derde en de PVV vierde. Belang van Nederland, de partij van Kamerlid Wybren van Haga, doet voor het eerst mee en heeft lijstnummer 18. Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt is lijst 19.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 22 november. Aan de vorige verkiezingen deden 37 partijen mee. Zij hadden toen 1579 kandidaten. Nu zijn er 1126 kandidaten. Zes aspirant-Kamerleden zijn van de lijsten geschrapt, onder wie iemand van Forum voor Democratie. Zij hadden onder meer geen kopie van een geldig identiteitsbewijs ingeleverd bij hun aanmelding.

De kandidatenlijsten zijn nog niet definitief. Mensen hebben tot dinsdag de tijd om in beroep te gaan bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Die doet dan uiterlijk op maandag 23 oktober uitspraak. Daarna zijn de lijsten wel definitief.