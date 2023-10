Advocaat Moszkowicz: later vandaag volgt mijn reactie

Advocaat Yehudi Moszkowicz wilde vrijdag niet reageren op vragen van het ANP over de verdenking van mogelijk door hem gepleegde strafbare feiten in België. “Ik wil er heel veel over kwijt en dat ga ik ook doen, maar niet nu”, zei hij in de rechtbank in Zwolle.

Moszkowicz is vrijdag gewoon als raadsman aan het werk. Hij staat in Zwolle een Amsterdamse verdachte van grootschalig wapenbezit bij. Vrijdagochtend bracht de krant De Standaard het nieuws naar buiten dat de advocaat in september is aangehouden in de gevangenis van het Belgische Beveren. Na verhoor werd de raadsman vrijgelaten, zo bevestigde het Belgische Openbaar Ministerie.

Hoe en wanneer hij zal reageren op het nieuws meldde Moszkowicz niet. “Hou het internet vandaag maar in de gaten”, voegde hij eraan toe voordat hij de advocatenkamer in dook. Vooralsnog heeft de verdenking kennelijk geen effect op zijn uitoefening van het beroep van strafadvocaat. Ook donderdag stond Moszkowicz een verdachte bij.