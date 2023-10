Amsterdam: vlag van Hamas mag tijdens demo niet worden getoond

De organisaties van de pro-Palestina- en pro-Israël-demonstraties zondag in Amsterdam moeten in eerste instantie zelf ervoor zorgen dat de orde wordt gehandhaafd. Ook benadrukt de gemeente Amsterdam dat het tonen van de vlag van bijvoorbeeld Hamas of Hezbollah niet is toegestaan. Al zal de politie bij eventueel ingrijpen rekening houden “met de omstandigheden van het moment”.

De mensen die toezicht houden op het gedrag van de demonstranten moeten duidelijk herkenbaar zijn, aldus de gemeente, die daarover met de organisaties afspraken heeft gemaakt. Het Openbaar Ministerie, de gemeente en politie (de zogenoemde driehoek) zeggen verder dat ze “haatzaaien, oproepen tot geweld en andere bedreigingen van onze vreedzame en open samenleving” niet zullen tolereren.

“De driehoek is van mening dat het faciliteren van het demonstratierecht én het stellen van grenzen cruciaal zijn om mogelijke escalaties in de stad te voorkomen”, meldt de gemeente in een verklaring.

De pro-Palestina-mars in Amsterdam begint zondag om 14.00 uur op de Dam en eindigt in het Westerpark. Op het Beursplein, niet ver van de Dam, begint om 17.00 uur de pro-Israël-demonstratie.