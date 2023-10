Bruins Slot: Egypte verzocht meer ruimte te geven voor hulp

Demissionair minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken heeft Egypte gevraagd of het mogelijk is de grens met de Gazastrook “beter open te doen voor de toegang van humanitaire hulp”, aldus de bewindsvrouw vrijdag kort voor de ministerraad.

Het losgebarsten geweld tussen Hamas en Israël noemt Bruins Slot “zeer zorgelijk”. Eerder vrijdag riep het Israëlische leger bewoners van de noordelijke Gazastrook, circa 1,1 miljoen mensen, op om binnen 24 uur te vertrekken. Mogelijk als voorbode van een Israëlisch grondoffensief. Over de situatie zegt Bruins Slot dat Israël “in haar recht van zelfverdediging staat” maar een en ander wel “in lijn moet zijn met het internationale recht”.

Of zo’n eis tot volksverhuizing proportioneel is, kan ze niet zeggen. “Het is in dit soort hele complexe en voortschrijdende situaties vooral van belang om ervoor te zorgen dat we nu het goede doen voor onschuldige burgers.”

Aan Egypte heeft ze gevraagd “oog te hebben voor mensen die een heenkomen zoeken”. Donderdag nog liet Egypte weten dat Palestijnen in de Gazastrook daar moeten blijven. Er waren geen signalen dat Egypte de Rafah-grensovergang, de enige van Gaza die niet wordt gecontroleerd door Israël, zal openen.

Verder wees Bruins Slot erop dat het belangrijk is “dat het conflict zich niet verder gaat verspreiden. Dat zou echt catastrofaal zijn.” Daarover heeft de minister, zegt ze, ook gesprekken met meerdere landen in de regio.

Over de repatriëring van Nederlanders vanuit het conflictgebied naar Nederland zei Bruins Slot: “We hebben vandaag weer een vlucht die op dit moment ook in de lucht is. En we blijven doorgaan met het plannen van vluchten zolang als het nodig is en zolang het veilig is.”