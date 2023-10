Derde repatriëringsvlucht onderweg naar Israël

Nederland stuurt vrijdag voor de derde keer een toestel van Defensie naar Israël om gestrande reizigers op te halen. Het ministerie van Defensie meldde om 10.29 uur dat het vliegtuig net was vertrokken vanaf de militaire vliegbasis in Eindhoven.

Normaal is het ongeveer vier uur vliegen, geeft een woordvoerder van Defensie aan. Later vrijdag stappen passagiers aan boord op het vliegveld van Tel Aviv. Om hoeveel mensen het gaat, wist de woordvoerder nog niet. Ook is nog onbekend hoe laat het vliegtuig vanuit Israël weer vertrekt.

Degenen die met het toestel worden opgehaald, zijn mensen die zich hebben aangemeld bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt vrijdag contact te hebben gezocht met iedereen die zich sinds afgelopen zaterdag heeft gemeld. “Vrijwel iedereen is bereikt, maar bij een aantal mensen is dat nog niet gelukt. We werken er hard aan om alle gestrande Nederlanders die zich hebben aangemeld zo spoedig mogelijk te bereiken en te informeren over eventuele volgende vluchten”, aldus het ministerie.

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie sluiten niet uit dat er komende dagen meer repatriëringsvluchten naar Israël gaan.