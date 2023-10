Dood aangetroffen vrouw in bosgebied Halsteren blijkt omgebracht

Een 75-jarige vrouw uit Halsteren (Noord-Brabant) die woensdag dood is aangetroffen in het bosgebied aan ’t Wasven bij die plaats, blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De politie hield in eerste instantie rekening met alle mogelijke scenario’s. De politie is op zoek naar de persoon die haar heeft omgebracht.

De vrouw werd dinsdagavond als vermist opgegeven en de dag erna in het bosgebied bij Halsteren gevonden.

Na onderzoek op haar lichaam woensdag en donderdag en sectie is vastgesteld dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gebracht, zo meldt de politie vrijdag. De politie wil, in het belang van het onderzoek, niets zeggen over de exacte doodsoorzaak.