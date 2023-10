Eurostar Londen mogelijk minder lang uit de running

De Eurostar van Amsterdam naar Londen zal mogelijk korter uit de running zijn dan de eerder aangekondigde zeven tot elf maanden. Dat zegt topvrouw Gwendoline Cazenave van Eurostar in een interview met het AD. Het vervoersbedrijf heeft een Zwitsers railadviesbureau ingeschakeld om de mogelijkheden te onderzoeken om de treinverbinding minder te lang te onderbreken.

Door een verbouwing op het treinstation Amsterdam Centraal medio volgend jaar kan de hogesnelheidstrein niet vanaf Amsterdam rijden. Blijven rijden tijdens de renovatie is volgens ProRail onveilig. Bovendien is er geen ruimte voor paspoort- en bagagechecks.

“Samen met ProRail, NS en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben we een Zwitsers bureau deze zomer de opdracht gegeven naar oplossingen te kijken. Zij zeggen: er is een mogelijkheid om de huidige Eurostar- terminal later te sluiten en de toekomstige terminal eerder te openen. Daar werkt ProRail nu aan”, zegt Cazenave.

Het vooruitzicht dat de Eurostar elf maanden niet zou rijden leidde tot veel commotie, onder meer bij reizigersvereniging Rover en in de Tweede Kamer. Elf maanden geen Eurostar is simpelweg onacceptabel voor het kabinet, zei staatssecretaris Vivianne Heijnen. “In een tijd waar de trein het vliegtuig op internationale verbindingen van 500 tot 750 kilometer moet vervangen, is het niet uit te leggen dat Eurostar er zo lang uit ligt”, schrijft het AD.

“Momenteel zijn we nog in overleg. Eind oktober gaan we met zijn allen om tafel zitten en wordt de knoop doorgehakt. Dan blijkt definitief of het mogelijk is of toch niet”, zegt Cazenave tegen de krant. Begin november komt er een definitieve beslissing, laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een reactie aan het AD weten.