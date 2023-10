Haags gebouw van Universiteit Leiden dicht om veiligheidsrisico

Een gebouw van de Universiteit Leiden in de stad Den Haag blijft vrijdag de hele dag dicht vanwege “een verhoogd veiligheidsrisico”. De universiteit wil niet zeggen wat het risico is. Studenten en medewerkers krijgen de vraag om niet naar het gebouw aan de Wijnhaven in het centrum van Den Haag te komen.

De campus in Den Haag houdt zich onder meer bezig met internationaal recht, vrede en veiligheid. Het gebouw is normaal gesproken zeven dagen per week geopend. De universiteit zal later op vrijdag laten weten of de locatie zaterdag nog gesloten is.

Bij andere gebouwen van de universiteit in Den Haag moeten bezoekers ter controle een universiteitskaart laten zien.

In Amsterdam blijven twee joodse basisscholen en een joodse middelbare school de hele dag dicht. Ze zijn bang voor onrust vanwege de oorlog tussen Israƫl en Hamas. Het is onduidelijk of het risico bij de universiteit daar ook verband mee houdt.