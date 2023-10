Kiesraad wil dat partijen zich digitaal kunnen aanmelden

Politieke partijen moeten de kans krijgen om zich digitaal aan te melden voor verkiezingen. Daarvoor pleit de voorzitter van de Kiesraad, Wim Kuijken.

Partijen moesten maandag niet alleen de lijsten met kandidaten inleveren, maar ook minstens dertig ondersteuningsverklaringen per kieskring. Elke kandidaat moest bovendien schriftelijk instemmen met kandidaatstelling. In een paar dagen tijd moesten medewerkers van de Kiesraad “meer dan 12.000 A4’tjes” beoordelen, zei Kuijken vrijdag bij het vaststellen van de kandidatenlijsten voor de komende Kamerverkiezingen. “Dat is een beetje zonde van het papier, heel tijdrovend en in het algemeen foutgevoelig.”

Na de vorige Kamerverkiezingen had de Kiesraad ook geadviseerd om partijen de mogelijkheid te geven lijsten en verklaringen digitaal in te dienen. Kuijken: “Daarvoor is wetgeving nodig. We willen dat daar tempo mee gemaakt wordt.”