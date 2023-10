Metropoolregio: ov-tarieven gaan volgend jaar niet omhoog

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaan de ov-tarieven volgend jaar niet omhoog, zo meldt het samenwerkingsverband van 21 gemeenten vrijdag. Volgens de metropoolregio zal het demissionaire kabinet extra geld beschikbaar stellen. Eerder al werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om prijsstijgingen in het openbaar vervoer te voorkomen.

In een reactie laat staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastuctuur) weten dat ze donderdag weliswaar tijdens een overleg heeft gezegd dat ze een Kamervoorstel hierover wil uitvoeren omdat ze “een betaalbaar en aantrekkelijk openbaar vervoer ook van essentieel belang vindt”. Tegelijk zegt ze in de volgorde van zaken eerst “de Kamer daar op een goede manier over te informeren. Er ligt een brief klaar om dat te gaan doen en vervolgens zal ik dan ook officieel reageren op hoe we de motie uitvoeren”, zo zei ze vrijdag na de ministerraad.

De Metropoolregio loopt daarop vooruit en laat in een verklaring weten dat “zonder dat geld het nodig zou zijn om de ov-tarieven met 11,72 procent te verhogen”. “Gelukkig dat volgend jaar de tarieven niet hoeven te stijgen. Dat is goed voor de reiziger en de aantrekkelijkheid van ons regionale openbare vervoer”, stelt regionaal bestuurder Jeffrey Keus. De regio heeft in totaal circa 2,4 miljoen inwoners.

Vorige maand bleek dat de Kamer wil voorkomen dat de prijzen van trein- en buskaartjes volgend jaar fors omhooggaan. Hiervoor moet 420 miljoen euro worden uitgetrokken. Het grootste deel (300 miljoen euro) gaat naar het regionaal vervoer. Met de resterende 120 miljoen euro moet worden voorkomen dat de NS de prijzen van treinkaartjes verhoogt. Provincies reageerden al blij en opgelucht op de steun van het parlement voor het ov.