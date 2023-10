Oproep politiechefs: weer gewelddadige uitsupporters uit steden

Korpschefs van de politie-eenheden Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant roepen in een brief de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven op om supporters van buitenlandse voetbalclubs die zich misdragen te weren uit hun steden. Dat meldt de politie vrijdag.

“In de afgelopen periode zijn diverse incidenten voorgevallen rondom Europese voetbalwedstrijden, waarbij sprake is geweest van ernstig supportersgeweld”, zeggen de korpschefs in de brief. “Daarbij zijn diverse politie-collega’s gewond geraakt”, doelend op de wedstrijd van AZ tegen het Poolse Legia Warschau vorige week donderdag. Daarbij raakten een ME’er bewusteloos en twee anderen lichtgewond.

De politie-eenheden maken zich onder meer zorgen over de veiligheid van agenten en zeggen dat voetbalwedstrijden voor “onacceptabele” risico’s zorgen. “Er is sprake van meer extreem en meer georganiseerd geweld, waarbij de politie steeds vaker een gericht doelwit lijkt te zijn.”

De korpschefs vinden daarom dat uitsupporters die geweld gebruiken, geweerd moeten worden uit Nederlandse steden. “Legia Warschau is daarbij wat ons betreft de eerste club die hiervoor in aanmerking komt en waarvan de supporters in heel Nederland niet meer welkom zouden moeten zijn.”