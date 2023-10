Politie: meer en mogelijk grotere protesten vanwege oorlog Israël

De landelijke politie houdt de komende dagen rekening met “meer en mogelijk grotere protesten” vanwege de oorlog in Israël en Gaza, meldt de politie. Dan gaat het vooralsnog om de al aangekondigde protesten en demonstraties in diverse gemeenten, verspreid over het land, zoals de pro-Palestina-mars in Amsterdam zondag.

Volgens de politie bestaat natuurlijk altijd de kans dat er protesten of demonstraties bijkomen, zegt een woordvoerster. De landelijke eenheid zegt geen zicht te hebben op welke lokale demonstraties of protesten er allemaal zijn aangekondigd. Vrijdagmiddag is er onder meer een demonstratie voor Palestina gepland bij het stadhuis in Amsterdam. Zaterdag zijn er meerdere pro-Palestina-demonstraties, waaronder in Almere, Terneuzen en Eindhoven, allemaal georganiseerd door dezelfde organisatie PGNL (Palestijnse Gemeenschap Nederland).

De politie zegt verder dat er de afgelopen week incidenten zijn geweest “die vermoedelijk zijn te liëren aan de gebeurtenissen in Israël”. Ook dit zijn incidenten die al bekend zijn, zoals het in brand steken van Israëlische vlaggen op Urk. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. Daarvoor is een persoon aangehouden op verdenking van het stelen of vernielen van vlaggen.

De politie zegt zich “zeer bewust” te zijn van de situatie in Israël en Gaza en “rekening te houden met de impact die de gebeurtenissen daar in ons land kunnen hebben”. “We zijn daarom alert en houden de ontwikkelingen daar en hier in de gaten. Dat gebeurt op verschillende manieren, onder meer door in gesprek te zijn en blijven met mensen uit betrokken gemeenschappen”, aldus de politie.