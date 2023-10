Raadsman: Moszkowicz ‘op hoogst gewelddadige wijze’ gearresteerd

Advocaat Yehudi Moszkowicz is vorige maand “op hoogst gewelddadige wijze” gearresteerd in de gevangenis van het Belgische Beveren toen hij daar op bezoek was bij een cliënt. Dat meldt zijn Belgische advocaat Christian Clement in een schriftelijke reactie. De arrestatie gebeurde “voor de ogen van zijn cliënt. Wellicht was dat laatste wat men daadwerkelijk beoogde?”, schrijft Clement.

Moszkowicz is verhoord en daarna weer vrijgelaten, aldus het Belgische Openbaar Ministerie. Volgens de Belgische krant De Standaard was Moszkowicz op bezoek bij Flor Bressers, een belangrijke drugsbaas. Volgens de krant wordt hij verdacht van het lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou meer voor zijn cliënt hebben gedaan dan een advocaat past.