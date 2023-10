Rutte wijst Israël op noodzaak proportionaliteit acties in Gaza

Demissionair premier Mark Rutte heeft voor het eerst expliciet benadrukt dat Israël weliswaar het volste recht heeft zich te verdedigen en op te treden tegen de “verschrikkelijke terreur van Hamas”, maar dat die zelfverdediging wel proportioneel moet zijn. Ook moet het humanitair oorlogsrecht worden nageleefd. Dat schrijft Rutte op X, voorheen Twitter. Hij deed dat na een telefoongesprek met de Jordaanse koning Abdullah over de actuele ontwikkelingen in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

Rutte vindt humanitaire toegang tot Gaza noodzakelijk, evenals het voorkomen van regionale escalatie. “Het is van groot belang dat onschuldige inwoners van Gaza toegang kunnen krijgen tot voedsel, water en medische zorg”, meldt Rutte.

Ook volgens minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken is het “ontzettend belangrijk dat er een humanitaire corridor naar Gaza ontstaat”, zodat er voedsel, medicijnen en brandstof naar Gaza kunnen worden gebracht, zei ze na afloop van de ministerraad. “Daar spreken we ook Israël op aan”, zei ze.

In de ministerraad is uitgebreid stilgestaan bij de situatie in Israël en Gaza, “ook bij de onschuldige slachtoffers aan Israëlische en Palestijnse zijde”, zei Bruins Slot na afloop daarvan.

Net als Rutte benadrukte de bewindsvrouw dat de zelfverdediging van Israël proportioneel moet zijn en “altijd in lijn met het internationale recht”.