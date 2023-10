Tweede repatriëringsvlucht uit Israël geland op Eindhoven

Een tweede vliegtuig van Defensie met Nederlanders uit Israël is rond 01.30 uur geland op vliegbasis Eindhoven. De vlucht was donderdag rond 12.45 vertrokken vanuit het Duitse Keulen. Aan boord van deze tweede repatriëringsvlucht zaten ruim tweehonderd Nederlanders en ongeveer twintig inwoners van andere Europese landen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In het toestel waren mannen, vrouwen, kinderen en ouderen aanwezig, meldt een fotograaf van het ANP die ter plaatse is. Hun papieren werden gecontroleerd en daarna werden ze begeleid richting de ontvangsthal waar familieleden en vrienden hen opwachtten. Op de vliegbasis stonden touringcars en taxi’s te wachten om hen naar huis te brengen.

Woensdag hadden zich ongeveer vijfhonderd gestrande reizigers gemeld die terug naar Nederland wilden. Die zouden met twee vluchten opgehaald kunnen worden, is de verwachting van demissionair minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken.

De tweede vlucht, die voorheen in de planning zat, lukt echter niet. Dat heeft alles te maken met onder meer de “operationele planning”, aldus het ministerie. Nederland heeft toegezegd dit soort repatriëringsvluchten vanuit Israël te blijven uitvoeren “zolang als nodig is en zolang de veiligheidssituatie in Israël dit toestaat”.

Woensdagavond kwam op de militaire vliegbasis in Eindhoven al een eerste vlucht aan met Nederlanders uit Israël. In het legertoestel zaten 199 mensen. Aanvankelijk zou KLM de vlucht verzorgen. De maatschappij zag hier vanaf om veiligheidsredenen.