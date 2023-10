Van Gennip: conflict Midden-Oosten niet naar hier ‘importeren’

Vicepremier Karien van Gennip vindt dat voorkomen moet worden dat het conflict tussen Israël en Hamas naar Nederland wordt geïmporteerd. Ze ziet dat het conflict ook in Nederland “grote emoties” losmaakt. “Daar moet ruimte voor zijn én begrip van beide zijden”, zei ze tijdens de wekelijkse persconferentie van het kabinet.

Emoties kunnen leiden tot boosheid en onbegrip, zei de bewindsvrouw, maar ze heeft deze week gemerkt dat mensen “juist bereid waren elkaar de hand te geven, de hand naar elkaar uit te steken”. Het is belangrijk dat mensen verbinding blijven zoeken, zei Van Gennip.

Ze vindt het daarom goed dat er veel lokale initiatieven zijn, gericht op verbondenheid. Dat helpt om te voorkomen dat “conflicten, het aanhoudende geweld daar, hier tussen ons in komen te staan. We moeten de dialoog blijven zoeken, we moeten met elkaar in gesprek blijven. Of dat in schoollokalen is, in religieuze gemeenschappen of gewoon op straat tussen buren is.”

Van Gennip vindt dat de koning en de koningin hierin een belangrijke verbindende rol kunnen en moeten spelen. Dat hoort volgens haar bij hun rol.

De bewindsvrouw vindt het “heel zorgelijk” dat eerder deze week demonstranten werden opgeroepen hun Israëlische vlag op te bergen, toen ze na afloop van de demonstratie naar huis gingen. “Je wilt niet alleen dat mensen voor welke zaak dan ook kunnen demonstreren, maar je wilt ook dat ze vervolgens veilig van die plek kunnen vertrekken. Op het moment dat dat niet kan, dan gaat het niet goed in Nederland.” Het groeiende antisemitisme in Nederland is “heel pijnlijk”.

De geopolitieke instabiliteit “die je aan alle kanten voelt”, is eveneens een groot risico, zei de vicepremier. Ze doelde daarbij behalve op het recente bloedige conflict tussen Hamas en Israël en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ook op de spanningen met China en de onduidelijkheid over het leiderschap in het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten. Van Gennip: “De wereldorde siddert.”