Zorginspectie kreeg meldingen over verdachte schutter Rotterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft eerder dit jaar enkele meldingen gekregen over Fouad L., die toen geneeskunde studeerde in Rotterdam. Dat bevestigt de inspectie na berichtgeving van RTL Nieuws. L. wordt ervan verdacht dat hij eind vorige maand zijn buurvrouw van 39 en buurmeisje van 14 en een 43-jarige docent van ziekenhuis Erasmus MC heeft doodgeschoten.

De inspectie zegt niet om wat voor soort meldingen het gaat en van wie die kwamen. Het onderzoek loopt nog, aldus een woordvoerster van de IGJ. Artsen, patiënten en anderen kunnen naar de IGJ stappen als ze zorgen hebben over de kwaliteit van zorg die iemand levert.

De 32-jarige Fouad L. had alle tentamens van de studie geneeskunde afgerond en zou dus basisarts kunnen worden. Van de universiteit moest hij echter eerst nog een psychologisch onderzoek laten doen. Dit had de universiteit besloten na een waarschuwingsbrief van het OM, waarin stond dat de man psychotisch gedrag zou hebben vertoond. L. is eerder veroordeeld voor dierenmishandeling.