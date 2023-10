3 verdachten vast voor explosie of poging tot knal in Rotterdam

In totaal zitten er momenteel drie verdachten vast voor een explosie of een poging tot een explosie in de Rotterdamse Doklaan. Een 21-jarige man uit Rotterdam zit vast voor de explosie in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een pand in de Doklaan. In de nachten ervoor werden twee mannen aangehouden voor een poging tot een explosie in dezelfde straat. Zij zitten ook nog vast, meldt de politie zaterdagochtend.

In de nacht van woensdag op donderdag werd een 18-jarige met een explosief aangehouden in de straat in Rotterdam-Zuid. De nacht erop werd in dezelfde straat een 20-jarige man aangehouden die volgens de politie een “flink” explosief in zijn tas had. Sinds die eerste aanhouding heeft de politie het toezicht in de buurt verscherpt.

Ondanks het verscherpte toezicht ging er zaterdag rond 02.00 uur een explosief af, die voor schade zorgde aan een roldeur. Niemand raakte gewond. De politie hield kort na de knal de 21-jarige verdachte aan in de nabijgelegen Jaersveltstraat.

In Rotterdam zijn, net als andere grote steden, de laatste tijd veel explosies. Er zijn er dit jaar al ruim 120 geweest.