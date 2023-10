COA: asielzoekers Ter Apel sliepen in wachtruimte IND

Vanwege grote drukte in het azc in Ter Apel hebben afgelopen week meerdere mensen op een matras of stoel geslapen in de wachtruimte van de IND. De ruimte is “ingezet om alle asielzoekers een plek te geven. Er was niet direct voor iedereen een bed beschikbaar”, zo meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zaterdag. Er zijn “dringend extra opvangplekken nodig”, aldus de dienst op de website.

“We zitten nog steeds rond de maximale capaciteit in Ter Apel.” Veel mensen melden zich laat op de avond of in de nacht. “De druk op de asielopvang is onverminderd hoog. De opening van de locatie in Biddinghuizen gaat ons tijdelijk helpen, maar niet direct, omdat we daar alleen geleidelijk mensen naar door kunnen plaatsen.”

Vorig jaar zomer moesten asielzoekers wegens ruimtegebrek buiten slapen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag in met de zogenoemde spreidingswet, die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten. Vorige week tekende zich die meerderheid al af, na een tweedaags debat over de politiek gevoelige wet. Het is echter uiterst onzeker of de wet van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) het in de Eerste Kamer gaat halen.