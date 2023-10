Demonstratie tegen Limburgs vliegveld om herrie en vervuiling

Rond de honderd actievoerders van Extinction Rebellion (XR) en Milieudefensie hebben zaterdagmiddag een protestdemonstratie gehouden bij Maastricht Aachen Airport (MAA). Ze voerden spandoeken en kartonnen borden met opschriften als ‘Stop deze waanzin’, ‘Sluiten die hap’ en ‘Bodemloze put’.

Volgens de actievoerders doet MAA veel te weinig tegen de uitstoot van CO2 en zou het vliegveld geen enkel plan hebben om de stikstofuitstoot te verminderen. Ook vertrekken van MAA veel privévluchten, aldus de actievoerders, en is de luchthaven niet van plan deze te verbieden.

De Maastrichtse huisarts Margarita Vossen sprak in een toespraak haar bezorgdheid uit over de nadelige gezondheidseffecten van MAA. Volgens haar is het vliegveld ziekmakend, en ligt het te dicht in de buurt van woonkernen. “Een op drie inwoners van het naburige Meerssen heeft geluidsoverlast van MAA”, zei ze. “Elke ochtend om 06.00 uur worden deze mensen wakker. Dat heeft ernstige gevolgen zoals stress en hart- en vaatziekten.”

“15.000 omwonenden ondervinden dagelijks geluid-, stank-, trillingen en fijnstofoverlast. En dat voor nog geen tweehonderd banen”, aldus Lou Wanten van een belangengroep van omwonenden MAA.

Het al jaren verlieslijdende MAA heeft twee aandeelhouders, de provincie Limburg (60 procent) en Schiphol (40 procent). Directeur Jonas van Stekelenburg van MAA zegt in een reactie doordrongen te zijn van de noodzaak om de luchtvaart te verduurzamen en de overlast te beperken. Volgens hem worden lawaaiige vliegtuigen geweerd of ontmoedigd, en worden stillere en schonere vliegtuigen gestimuleerd. Ook zijn de openingstijden ingekort.