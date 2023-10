Gewonde bij dodelijk steekincident Zutphen vast als verdachte

De 24-jarige man die woensdagavond gewond raakte bij een dodelijk steekincident in Zutphen (Gelderland), is aangehouden als verdachte. Dat meldt de politie zaterdag. Een 21-jarige man overleed door het steekincident. De verdachte werd eerst gewond naar het ziekenhuis gebracht en is later aangehouden. Hij “zit voorlopig vast”, aldus de politie.

Rond 21.30 uur kreeg de politie meerdere meldingen van een steekincident in Zutphen. De twee gewonde mannen werden op verschillende locaties gevonden in de omgeving van de Gerard Doustraat. De 21-jarige overleed later op de avond aan zijn verwondingen.

De toedracht van het steekincident is nog onbekend. Of en hoe de twee mannen elkaar kenden is ook niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.