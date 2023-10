GroenLinks en PvdA sluiten de rijen over conflict Midden-Oosten

De partijbesturen van GroenLinks en PvdA hebben de uiteenlopende standpunten binnen beide partijen over het conflict in het Midden-Oosten in één motie samen weten te brengen. De verklaring voorziet nog altijd in een scherpe veroordeling van de bloedige aanval van Hamas, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor de situatie van de Palestijnse bevolking.

Politiek leider Frans Timmermans van de linkse combinatie sprak zich vorig weekeinde in een tweet fel uit tegen het geweld van Hamas, net als GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. Zij kregen daar de nodige kritiek op van partijleden die in hun reacties aandacht misten voor de Palestijnse kant van het verhaal.

Op het gezamenlijke verkiezingscongres in Rotterdam was – beperkt – tijd ingeruimd voor een discussie over deze gevoelige kwestie. Werkgroepen vanuit beide partijen hadden moties in voorbereiding, maar voegden die uiteindelijk samen tot één gemeenschappelijke verklaring waar ook beide partijbesturen mee akkoord waren.

Niet alle leden vonden de tekst ver genoeg gaan. Sommigen misten nog altijd een scherpere veroordeling van Israël, dat een “koloniale apartheidsstaat” werd genoemd. Maar de motie werd uiteindelijk met ruim 96 procent van de stemmen aangenomen.

Een van de insprekers was voormalig PvdA-buitenlandminister Bert Koenders. Hij zei dat een einde moet komen aan de “orgie van geweld” in het Midden-Oosten. Hij was ook kritisch op de oproep van Israël aan Palestijnse burgers om de Gazastrook te verlaten. “Je kunt geen 1,1 miljoen mensen verplaatsen in 24 uur.”