Leden PvdA en GroenLinks: minimumloon ineens naar 16 euro

Het wettelijk minimumloon moet in één klap omhoog naar 16 euro per uur. Met die inzet gaat de combinatie GroenLinks-PvdA de Tweede Kamerverkiezingen in. De leden stemden in ruime meerderheid voor deze aanpassing van het verkiezingsprogramma, waarin nog een stapsgewijze verhoging werd bepleit.

De partijbesturen hadden het amendement ontraden. Zij waarschuwden dat een te snelle verhoging van het minimumloon een zware wissel trekt op de staatskas, omdat ook uitkeringen als de AOW mee stijgen. Ook vrezen zij voor grote nadelige gevolgen voor met name het midden- en kleinbedrijf als de loonkosten plotseling zo hard oplopen.

Het minimumloon is de laatste tijd al flink gestegen. Het stijgt mee met de gemiddelde cao-lonen en daarnaast heeft het demissionaire kabinet dit jaar een extra verhoging doorgevoerd om de koopkracht van mensen met een laag inkomen te verbeteren. Volgend jaar bedraagt het minimumloon iets meer dan 13 euro per uur.