Rutte belt met Palestijnse president Abbas over zorgen om Gaza

Mark Rutte heeft in een telefoongesprek met president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit zijn medeleven betuigd “aan alle onschuldige slachtoffers van de geweldsspiraal die de terreur van Hamas heeft ontketend”, zegt hij op het sociale medium X. De demissionaire premier heeft Abbas er bovendien van verzekerd dat Nederland doorgaat met humanitaire steun verlenen aan de Palestijnse gebieden.

De twee hebben volgens Rutte ook gesproken over de humanitaire situatie in de Gazastrook. “Het is van groot belang dat onschuldige inwoners van Gaza toegang kunnen krijgen tot voedsel, water en medische zorg”, aldus de premier.

De Palestijnse Autoriteit heeft de controle over delen van de Westelijke Jordaanoever en staat meer open voor samenwerking met Israël. De autoriteit is de rivaal van Hamas, die heerst over de Gazastrook. Israël lijkt zich voor te bereiden op een grondoffensief in het dichtbevolkte gebied, als reactie op de bloedige aanvallen van Hamas die een week geleden werden ingezet. Veel inwoners proberen het gebied te ontvluchten.