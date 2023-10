Timmermans ziet ‘vuur van solidariteit’ en wil dat aanwakkeren

Politiek leider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA vindt het “hoopvol” dat er mensen zijn in Nederland die het goed hebben, maar zich toch zorgen maken omdat dat voor anderen niet geldt. “Dat vuur van solidariteit moeten we aanwakkeren”, zegt hij in zijn toespraak voor het gezamenlijke verkiezingscongres. “Dát is onze opdracht.”

Timmermans heeft de afgelopen weken in een rondgang door Nederland “een land met twee gezichten” gezien. Aan de ene kant “ontzettend welvarend”, maar ook “voor lang niet iedereen eerlijk en rechtvaardig”. Veel mensen, “steeds vaker ook uit de werkende middenklasse”, kampen met grote onzekerheden, waarschuwt hij.

“Te veel mensen hebben onzekere contracten. Te veel mensen staan aan de kant. Te veel mensen lukt het niet of maar zeer moeizaam om rond te komen”, zegt Timmermans. Hij noemt het “onverteerbaar” dat 800.000 mensen onder de armoedegrens leven en dat een baan als bouwvakker, verpleegkundige of schoonmaker niet altijd genoeg oplevert om fatsoenlijk van te kunnen leven.

Het is de eerste keer dat de twee linkse partijen hun congres samen hielden. In februari zaten ze ook al eens bij elkaar in de Brabanthallen in Den Bosch, maar toen vergaderden zij nog in twee aparte zalen. Aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november doen zij mee met één lijst en één verkiezingsprogramma.

Timmermans waarschuwt dat er “krachten” zijn die zullen proberen de twee partijen uit elkaar te spelen. “Die zullen blijven zeggen dat het de groenen versus de rooien is.” Maar dat is “lariekoek”, zegt de voormalige Eurocommissaris. “De sociale strijd en de strijd voor het klimaat gaan hand in hand.”