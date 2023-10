Vierde repatriëringsvlucht uit Israël geland in Eindhoven

De vierde repatriëringsvlucht met Nederlanders uit Israël is even voor 22.30 uur geland in Eindhoven, meldt het ministerie van Defensie. Aan boord zijn 102 Nederlanders en zes mensen uit andere landen, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het militair transportvliegtuig vertrok eerder op zaterdag naar Tel Aviv.

De repatriëringsvluchten vinden sinds donderdag plaats vanwege de oorlog die is uitgebroken tussen Israël en Hamas. Ook zondag staat een vlucht gepland. Die gaat vanuit Keulen naar Israël en landt ook weer in de Duitse stad. Vanaf daar worden vervolgens bussen ingezet naar Eindhoven.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er nog steeds Nederlanders zijn die zich aanmelden voor repatriëring, maar dat het aantal snel terugloopt. “Het kabinet heeft steeds gezegd dat we blijven vliegen zolang dat nodig is en de veiligheidssituatie het toelaat.” In de loop van zondag wordt besloten of een volgende vlucht nodig is en of dit veilig kan worden uitgevoerd.