Vierde repatriëringsvlucht vertrekt uit Eindhoven richting Israël

Voor de vierde keer is een militair transportvliegtuig vertrokken richting Israël om Nederlanders op te halen die daar gestrand zijn. Het ministerie van Defensie meldt op zijn website dat een Airbus A330 is opgestegen van vliegbasis Eindhoven met Tel Aviv als bestemming. Die keert naar verwachting zaterdagavond terug naar Nederland.

In de afgelopen week zijn circa 550 Nederlanders en 50 mensen uit andere landen opgehaald uit het in oorlog verkerende land. Dat zijn allemaal mensen die zich hebben aangemeld bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Nog steeds komen hier nieuwe aanmeldingen binnen. Vrijdagavond nog kwamen ongeveer 110 Nederlanders aan in Eindhoven.

Het toestel behoort tot de Multirole Tanker Transport (MRTT) Unit en wordt normaal gesproken ingezet om andere vliegtuigen bij te tanken in de lucht.

Buitenlandse Zaken hoopt zondag weer een repatriëringsvlucht uit te voeren voor Nederlanders in Israël. Het ministerie wijst hen ook op een door Duitsland verzorgde commerciële vlucht die morgen om 16.30 uur lokale tijd vanuit Aqaba in Jordanië vertrekt richting Frankfurt.