15.000 deelnemers bij pro-Palestina-mars, drie aanhoudingen

Tijdens de zogeheten pro-Palestina-demonstratie stonden zondagmiddag op het hoogtepunt zo’n 15.000 mensen op de Dam, zegt de politie. In totaal zijn in Amsterdam drie demonstranten aangehouden.

Eén demonstrant werd aangehouden wegens het meenemen van een vlag van de Palestijnse beweging Hamas. Twee andere demonstranten werden aangehouden vanwege het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het bedreigen van een agent.

Het grootste deel van de demonstranten liep mee in de mars van de Dam naar het Westerpark. Enkele tientallen demonstranten bleven op de Dam achter. Een deel van hen probeerde even later een pro-Israël-demonstratie op het nabijgelegen Beursplein te verstoren. De Mobiele Eenheid heeft kort ingegrepen om de twee groepen demonstranten uit elkaar te drijven.

Het Openbaar Ministerie, de gemeente en politie (de zogeheten driehoek) hadden van tevoren gezegd dat ze “haatzaaien, oproepen tot geweld en andere bedreigingen van onze vreedzame en open samenleving” niet zouden tolereren. Zo was het tonen van de vlag van bijvoorbeeld Hamas of Hezbollah niet toegestaan. Wel zei de politie bij eventueel ingrijpen rekening te zullen houden “met de omstandigheden van het moment”.