Dam stroomt vol voor pro-Palestina-mars door Amsterdam

De Dam in Amsterdam stroomt zondag vol met mensen, die gaan meelopen met een mars door het Amsterdamse centrum ter ondersteuning van de Palestijnen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Gaza en Israël. De zogeheten pro-Palestina-mars begint op de Dam en eindigt in het Westerpark.

Mensen hebben Palestijnse vlaggen bij zich en roepen leuzen als: Free Palestina. Anderen dragen borden met daarop de tekst ‘stop the killing’ en ‘Vrijheidsstrijd is geen terrorisme’. Ook is er een Marokkaanse vlag en een vlag van Extinction Rebellion (XR). Ook de leus ‘from the river to the sea, Palestine will be free’ werd gescandeerd. Burgemeester Femke Halsema zei over die leus donderdag in de gemeenteraad dat het Openbaar Ministerie nog gaat beoordelen of die strafbaar is. Ze deed dat naar aanleiding van vragen van Annabel Nanninga, de fractievoorzitter van JA21 in de Amsterdamse raad.

Bij de mars zijn onder anderen vertegenwoordigers van de stichting Diensten en onderzoekcentrum Palestina (DocP), de stichting Plant een olijfboom en het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO) aanwezig. De mars is georganiseerd om “op te staan voor rechtvaardigheid voor de Palestijnen”, aldus Plant een olijfboom. “We willen gewoon dat zij als mensen gezien worden. De demonstratie gaat om hun menselijkheid en hun rechten.”

De mars zou eerst eindigen op het Jonas Daniel Meijerplein, het centrum van de oude Joodse buurt. Na overleg met de politie en gemeente is nu besloten dat de mars eindigt in het Westerpark. De gemeente vond het Jonas Daniel Meijerplein onwenselijk als eindpunt, ook vanwege de marathon van Amsterdam die zondag in de hoofdstad is.

Op het Beursplein, vlak bij de Dam, is zondagmiddag ook een pro-Israël demonstratie bezig. De gemeente heeft aangegeven dat beide demonstraties in eerste instantie er zelf voor moeten zorgen dat de orde wordt gehandhaafd. Ook benadrukte de gemeente eerder deze week dat het tonen van de vlag van bijvoorbeeld Hamas of Hezbollah niet is toegestaan. Al zal de politie bij eventueel ingrijpen rekening houden “met de omstandigheden van het moment”.