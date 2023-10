ME verdrijft demonstranten bij pro-Israël-manifestatie Amsterdam

De Mobiele Eenheid (ME) heeft zondag twee groepen demonstranten van het Beursplein in Amsterdam verdreven. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door Het Parool. Op het Beursplein is een pro-Israël-demonstratie gaande.

Zondagmiddag is ook een zogeheten pro-Palestina-mars bezig in Amsterdam. Volgens een woordvoerder kwamen steeds meer tegendemonstranten naar het plein, waardoor de spanning opliep. De ME werd ingezet om de twee groepen uit elkaar te drijven, zodat de situatie niet uit de hand liep.

Inmiddels is de situatie weer onder controle, aldus de woordvoerder. De ME is weer vertrokken.